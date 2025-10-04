Cetraro, aggredito il responsabile di un'attività commerciale: il Comune condanna l’atto criminale

Indignazione e fermezza: sono i sentimenti espressi dall’amministrazione comunale di Cetraro dopo l’aggressione subita dal responsabile di un’attività commerciale della zona marina. Un episodio avvenuto in pieno giorno che, secondo il Comune, dimostra la «sfacciataggine delinquenziale» di chi sceglie la violenza per colpire un cittadino.

La condanna del Comune

«Siamo certi che questo atto sarà punito e che i responsabili saranno assicurati alla giustizia», sottolinea l’amministrazione, ribadendo piena fiducia nell’operato della magistratura e delle forze dell’ordine. La vicenda, spiegano, non riguarda solo la vittima diretta ma l’intera comunità imprenditoriale, che chiede di poter lavorare con serenità e in sicurezza.

Sicurezza e legalità al centro

L’amministrazione comunale evidenzia come episodi simili, ripetuti negli ultimi mesi, debbano essere contrastati con decisione. L’obiettivo, sottolineano dal Comune, è quello di ristabilire legalità e garantire ai cittadini e agli imprenditori un contesto sicuro in cui vivere e portare avanti le proprie attività.