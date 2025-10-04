Fiamme e apprensione: incendi a Corigliano Rossano e Longobucco

Una notte di fuoco ha interessato la provincia. Sfiorato il dramma all’alba di ieri mattina allo Scalo di Rossano per l’incendio che ha coinvolto un’abitazione.

Le fiamme, per fortuna, sono state circoscritte ad una sola stanza e in tal senso è stato fondamentale e vitale il tempestivo intervento dei vigili del fuoco. Le squadre del distaccamento cittadino di viale dei Normanni sono intervenuti in via Calabria alle prime luci dell’alba di ieri muniti dell’autoscala utilizzata per raggiungere il piano interessato dall’incendio e domare le fiamme evitando che il rogo potesse propagarsi anche agli altri vani dell’abitazione.

