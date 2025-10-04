Praia a Mare, donna salva grazie all’elisoccorso notturno

Un intervento urgente ha segnato l’esordio nella notte tra il 2 e il 3 ottobre del nuovo servizio di elisoccorso notturno a Praia a Mare. Una partenza immediata che ha permesso di gestire una situazione di emergenza particolarmente delicata. Poco dopo le 23, una donna di 36 anni, incinta alla 34esima settimana, è arrivata al pronto soccorso dell’ospedale di Praia a Mare in condizioni critiche. I sanitari hanno riscontrato una grave emorragia legata alla placenta previa. Per stabilizzarla si è reso necessario ricorrere a trasfusioni di sangue e, data la complessità del quadro clinico, si è deciso il trasferimento urgente all’Annunziata di Cosenza.

