Al carcere di Corigliano Rossano ora si attende maggiore sicurezza

In arrivo nuovi agenti della polizia penitenziaria per il carcere di Corigliano Rossano, luogo tristemente balzato alle cronache per una serie di criticità che si registrano da tempo all’interno. Come è noto si susseguono le operazioni che hanno portato a scovare anche in un singolo intervento di controllo più di cento telefonini cellulari, a cui si aggiungono anche i continui tentativi di introdurre all’interno del Penitenziario, non solo apparecchi di telefonia ma anche sostanze stupefacenti, a volte anche, come è successo di recente, utilizzando droni e palloni gonfiabili. Per non parlare della escalation dei mesi scorsi delle aggressioni subite dagli agenti di penitenziaria, passando, appunto, proprio alla carenza di organico della polizia penitenziaria, che ha portato spesso gli agenti a lamentare anche l’impossibilità di predisporre un piano ferie ma anche e soprattutto di dover coprire turni massacranti.

