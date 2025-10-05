Paola, la galleria Santomarco provoca nuove polemiche

Per la nuova galleria Santomarco – oltre ai lavori per un importo inizialmente stimato in circa 2 miliardi di euro – c’è anche una “torta” di circa 42 milioni di euro di opere compensative per i Comuni che saranno interessati dai lavori. Ma il prezzo da pagare per gli interventi che interesseranno il comune di Paola, nello specifico i residenti di contrada Pantani, non saranno di poco conto.

Come rimarca il gruppo consiliare “Riparte il Futuro”, di cui è capogruppo Andrea Signorelli, consapevole che si tratti di un’infrastruttura strategica per il Paese e per il Mezzogiorno: «Per la nostra città comporta una conseguenza devastante: un intero quartiere sta per essere cancellato».

