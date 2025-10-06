Cetraro, tre persone scomparse. Indagini aperte: lupara bianca?

Svaniti nel nulla. Nel cuore del Tirreno cosentino una linea invisibile sembra accomunare storie diverse ma che nel contempo si somigliano tra loro. Sono quelle di tre uomini che hanno fato perdere le loro tracce: Lorenzo Panerini, Tullio Rossi e Carmine di Santo. Nessuna lettera, nessun indizio, nessun corpo. Soltanto il vuoto e lo sconcerto delle famiglie.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale