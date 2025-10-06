Cosenza, il sindaco Caruso inaugura l'anno accademico delle Professioni sanitarie dell'Unical

Il sindaco Franz Caruso ha partecipato nella Chiesa di San Domenico, insieme al rettore dell'Università della Calabria Nicola Leone, all'Arcivescovo di Cosenza-Bisignano, mons. Giovanni Checchinato, e alle altre autorità civili, militari e religiose, alla cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico delle professioni sanitarie dell’Unical che da quest’anno comprende anche il corso di Fisioterapia, completando, inoltre, il triennio di Infermieristica. “Oggi, dopo più di 50 anni – ha detto il sindaco Franz Caruso – l'Università della Calabria, nostro grande patrimonio ed eccellente incubatore di idee, sbarca a Cosenza e lo fa in uno dei posti più importanti e più belli della città, il complesso monumentale di San Domenico, uno dei luoghi simbolo della nostra storia culturale. L'amministrazione comunale, per renderlo più funzionale alle esigenze degli studenti, ha investito 5 milioni di euro. “Voglio che siano i cittadini di Cosenza più privilegiati, perché porteranno nuova vita nel nostro centro storico e nella nostra città”.

Dopo il benvenuto alle matricole, sono state inaugurate le nuove aule didattiche realizzate all’interno dello stesso Complesso monumentale: oltre all’aula da 120 posti già attiva, il Polo si arricchisce di due nuove aule da 184 posti ciascuna, un’aula da 95 posti e un'altra di 78, oltre a spazi dedicati a laboratori, ristorazione e servizi. Una dotazione moderna e funzionale che rende il Polo delle Professioni sanitarie dell’Unical capace di ospitare in condizioni ottimali una comunità studentesca in continua crescita. Grazie all’arrivo delle nuove 180 matricole di Infermieristica, che ne completano il triennio, e con l’attivazione del corso di laurea in Fisioterapia, per il nuovo anno accademico gli iscritti dell'Unical che studiano a San Domenico salgono a 500. Tra due anni, quando i corsi saranno a regime, diventeranno circa 800 gli studenti che frequenteranno quotidianamente il centro storico di Cosenza, contribuendo ad animarlo e, in parte, ad abitarlo. “Dovete essere orgogliosi – ha detto il sindaco Franz Caruso nel formulare gli auguri di buon anno accademico alle matricole - di poter vivere questa esperienza nella città di Bernardino Telesio. In questo luogo ha, inoltre, compiuto i suoi studi Tommaso Campanella e c'è tanta altra storia, che voi respirerete a pieni polmoni giorno dopo giorno. Il rapporto sinergico con l'Università – ha aggiunto Franz Caruso - dovrà continuare senza soluzione di continuità anche con il prossimo rettore, coinvolgendo, come in questo caso, le altre istituzioni del territorio. Sono particolarmente orgoglioso – ha sottolineato ancora il primo cittadino - di essere riuscito in poco tempo, dall'insediamento della mia Amministrazione, a realizzare quello che era il sogno di tutti i sindaci che mi hanno preceduto”.