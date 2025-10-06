Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Incendio in un capannone a Fuscaldo, uccisi quattro cavalli: arrestato un 40enne VIDEO

Incendio in un capannone a Fuscaldo, uccisi quattro cavalli: arrestato un 40enne VIDEO

Paura nella notte a Fuscaldo paese, dove un incendio doloso ha devastato un capannone provocando la morte di quattro cavalli. I Carabinieri hanno arrestato un uomo di 40 anni ritenuto il responsabile del rogo.

L’allarme è scoppiato poco prima della mezzanotte quando i residenti e il proprietario della struttura hanno notato le fiamme e immediatamente allertato i soccorsi.

Nel frattempo con grande coraggio e sangue freddo ci sono stati i primi interventi per mettere in salvo gli animali prima dell’arrivo dei Vigili del Fuoco.

Oggi in edicola

Prima pagina

Leggi adesso

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province