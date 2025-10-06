Paura sulla statale a San Lucido: auto si ribalta, due feriti trasportati in ospedale

Paura nella tarda serata di oggi nei pressi del bivio sud di San Lucido (Cosenza), dove un’auto si è capovolta per cause ancora in corso di accertamento.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri delle stazioni di Paola e San Lucido, i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118, che hanno soccorso due persone rimaste ferite nell’incidente.

I feriti sono stati trasportati in ambulanza per le cure del caso, mentre le forze dell’ordine hanno provveduto a regolare la viabilità e a effettuare i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro.