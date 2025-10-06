Rassegna stampa 06-10-2025 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi
CALABRIA
Regionali in Calabria, la corsa per conquistare i trenta seggi. E poi l’insediamento entro novembre
A Carfizzi si tornerà alle urne per il sindaco. Forse
Notte di sangue e paura a Filandari: gambizzato il figlio di un assessore
Centrale a biomasse di Cutro e danno erariale, lo Stato “rinuncia” a incassare 10 mln
Cetraro, tre persone scomparse. Indagini aperte: lupara bianca?
Progetto Star, l’Unical sfida il mondo. Nel Campus di Rende si viaggia verso il futuro
Processo Eureka, il narcotraffico e l’agente sotto copertura: così hanno fermato i clan della Locride
Pressioni su una ditta? Imprenditore di Marina di Gioiosa Jonica ai domiciliari
La Fiavet: «Nel 2025 è in crescita il flusso di turisti in Calabria»
