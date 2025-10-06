Regionali in Calabria, il senso civico di nonno Vincenzo: alle urne a 104 anni nel seggio di Cosenza

Vincenzo Cretella, a 104 anni, non ha smesso di aver voglia di contribuire a disegnare il futuro della sua terra. E ieri mattina s’è recato al seggio 49 di via Roma, a Cosenza, accompagnato da un suo familiare per votare. Un gesto di grande senso civico che dimostra quanto quest’uomo, con più d’un secolo sulle spalle, coltivi il seme della democrazia. Cretella è un simbolo da opporre agli astensionisti che disertano le urne.

E il suo non è un esempio isolato perché a Verbicaro, piccolo centro dell’Alto Tirreno Cosentino, una centenaria, Maria Filomena Sarro, ieri mattina, ha varcato pimpante il portone del seggio di via Pietro Mancini per votare. Le Regionali non sono elezioni inutili e questa donna che ha tagliato la settimana scorsa il traguardo del secolo di vita, lo dimostra. «Solo una volta in tutta la mia vita non mi sono recata alle urne, ma perché ero malata» ha spiegato lasciando la sede elettorale. Dalla Calabria settentrionale arrivano, dunque, segnali incoraggianti per la democrazia.