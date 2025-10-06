Tir in avaria sulla A2: chiuso tratto tra gli svincoli di Cosenza sud e Rogliano

A causa di un mezzo pesante in panne fermo in carreggiata in direzione sud, è chiuso il tratto della A2 "Autostrada del Mediterraneo" tra gli svincoli di Cosenza Sud e Rogliano all'altezza del km 270,000.

Sono in corso le operazioni di recupero del mezzo. Sul tratto è attivo un restringimento di carreggiata per lavori già programmati Sul posto sono presenti le squadre Anas, Polizia Stradale per la gestione della viabilità e la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.