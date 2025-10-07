Castrovillari, non è più in agenda l’ampliamento del tribunale

Sempre fermo il piano per l'ampliamento del Tribunale di viale Francesco Muraca. Sarebbe completamente uscito dai radar della politica locale, provinciale, regionale e nazionale, infatti, adeguamento finale della struttura salvata nel 2012 dalla revisione delle circoscrizioni giudiziarie. L'iniziativa tecnica venne cantierata dal Governo tecnico del senatore Mario Monti. L'impianto giudiziario castrovillarese funziona – e pure con sufficienti risultati – dal settembre del 2013, vale a dire dal momento in cui le cancellerie del presidio si spostarono dalla Tribunale di via 20 Settembre all'attuale nuovo presidio. I primi anni furono veramente difficili, e questo non solo per l'accorpamento del Tribunale di Rossano, ma anche e soprattutto per il completo stravolgimento di una circoscrizione che passò da 143mila abitanti agli oltre 240mila attuali. A questo punto diventa sempre più difficile riannodare il crono programma seguito per arrivare ad un finanziamento mai arrivato ai piedi del Pollino. A febbraio del 2022 la Commissione Lavori pubblici, Urbanistica, Viabilità e Ambiente del Comune di Castrovillari approvava, a maggioranza di tutti i componenti, l’ampliamento del Tribunale. Il presidente della Commissione riuscì a completare rapidamente l'iter necessario per avviare una opportunità approvata all'unanimità in Consiglio comunale.

