Incidente mortale a Capodanno, imprenditore a giudizio. Nel sinistro di Roma perse la vita il coriglianese Antonio De Simone

È accusato di omicidio stradale e lesioni Massimo Bucchieri, 55 anni, costruttore edile, la notte dell’1 gennaio di quest’anno travolse con la sua auto altre due vetture. In quell'incidente perse la vita Antonio De Simone, originario di Corigliano e da anni ormai stabilito nella capitale. Con lui in macchina c'era la compagna, rimasta paraplegica dopo l'incidente, e il suo cane che ha seguito con al morte il suo padrone fino alla fine. Nel sinistro rimasero ferite altre 4 persone, anche se in maniera lieve. Il costruttore non si fermò per prestare aiuto ai feriti, ma scappò aiutato da altre 5 persone, con le quali aveva festeggiato l’arrivo del nuovo anno. Ed infatti sono coinvolte nella vicenda ed accusati dello stesso tasto anche Silvia Boni, Giovanbattista Le Fosse, Cosma De Rosa, Eduardo Zuccarini e Veronique Guiblin – tutti assistiti dall’avvocato Domenico Giugni, amici del costruttore.

