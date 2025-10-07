Oltre 200 grammi di cocaina sequestrati nel Cosentino. Erano in un'auto fermata allo svincolo di Castrovillari

I Finanzieri del Comando Provinciale Cosenza, nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo economico del territorio, hanno eseguito uno specifico servizio finalizzato a prevenire e reprimere il traffico di sostanze stupefacenti, che ha portato all’arresto di un soggetto di nazionalità italiana con l’accusa di detenzione illegale di sostanza stupefacente ed al sequestro di 205 grammi di cocaina.

I militari della Compagnia di Castrovillari, nello svolgimento di un servizio di controllo del territorio nei pressi dello svincolo autostradale Castrovillari/Frascineto, hanno fermato un'autovettura con a bordo un cittadino residente a Morano Calabro.

A seguito di perquisizione personale e del mezzo, è stato rinvenuto, all’interno del marsupio del conducente, 1 panetto avvolto da carta argentata contenente una sostanza di colore bianco, il cui esame speditivo attraverso il drop test ha dato esito positivo in quanto sostanza stupefacente di tipo cocaina.