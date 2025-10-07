Rassegna stampa 07-10-2025 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi
CALABRIA
Regionali in Calabria, l’all in (vincente) di Occhiuto. Il messaggio di Tridico non passa
Filandari, il 20enne gambizzato ha raccontato tutto ai carabinieri
Elettrauto assassinato 33 anni fa a Briatico, un pentito rivela i retroscena: “E’ stato un cosentino”
Identificati resti umani dilaniati a Limbadi: appartengono a Nicola Schimio
Catanzaro Servizi: i tre passi per avviare la ristrutturazione
«Pagami e ti cancello i debiti fiscali». Condannato dipendente “infedele” della Camera di commercio di Catanzaro
La morte del pizzaiolo Francesco Chimirri a Crotone: archiviate le accuse contro il poliziotto
Omicidio Sacchetti, ergastolo per il boss coriglianese Azzaro
Incidente mortale a Capodanno, imprenditore a giudizio. Nel sinistro di Roma perse la vita il coriglianese Antonio De Simone
Castrovillari, non è più in agenda l’ampliamento del tribunale
Finita un’elezione ne parte un’altra, al via la “rumba” per le Comunali di Reggio Calabria
Nuove telecamere a Reggio Calabria per monitorare il cuore della movida
Reggio Calabria, parco lineare o autodromo cittadino? «Serve subito la videosorveglianza»
Blocco al sistema informatico dell’ospedale di Reggio Calabria, oltre 150 pazienti rinviati a casa
Caricamento commenti
Commenta la notizia