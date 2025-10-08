Corigliano Rossano, la furibonda rissa tra ragazze diventa virale

Urla, insulti, calci, spintoni, capelli tirati. È la descrizione desolante di una rissa con aggressione reciproca tra minorenni avvenuta per strada in pieno centro allo Scalo di Rossano.

Il tutto immortalato da chi invece di intervenire per sedare la rissa o chiamare le forze dell’ordine, ha preferito filmare quelle scene che lasciano basiti. Senza neanche dirlo, quelle stesse immagini, in men che non si dica, sono finite sui canali social, facendo il giro anche delle varie chat private rimbalzando da cellulare in cellulare. I fotogrammi sono eloquenti. Un gruppetto di 4 o 5 ragazzine vengono riprese sulla centralissima via Nazionale. All’improvviso scoppia una rissa: si acchiappano per capelli, si trascinano per terra.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale