Morte di Ilaria Mirabelli in Sila: citati in giudizio i responsabili civili

Ilaria Mirabelli è morta lo scorso anno. È rimasta vittima di un incidente stradale avvenuto lungo la striscia d’asfalto che dalla Sila ridiscende verso il capoluogo bruzio. Una via di comunicazione che attraversa i boschi lontano dalla più percorsa Statale 107. La donna aveva finito di pranzare a Lorica e tornava a casa insieme con il fidanzato, Mario Molinari. La vettura su cui viaggiavano procedeva oltre i limiti di velocità consentiti e, dopo aver sbandato e urtato contro gli arbusti s’è capovolta. Ilaria è stata sbalzata fuori dall’abitacolo ed ha perso la vita.

Ieri davanti al gip, Giusy Ferrucci, si è tenuta l’udienza preliminare a carico dell’imputato. Si sono costituiti parte civile la mamma e la sorella di Ilaria con l’avv. Guido Siciliano, il marito con l’avv. Salvatore Tropea e i nipoti di Ilaria con l’avv Mafalda Ferraro. Le parti civili ammesse hanno chiesto di citare in giudizio i responsabili civili nelle persone del papà di Mario Molinari (Antonio nella veste di proprietario dell’autovettura) nonché dell’assicurazione AXA.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale