Rassegna stampa 08-10-2025 edizioni Calabria

CALABRIA

- Regione Calabria, Occhiuto ragiona sulla nuova Giunta. L’idea di affidare più deleghe ai partiti

- Regionali in Calabria: Gallo e Pitaro, “giganti” moderati. Imprese di Ranuccio, Laghi e De Cicco

- Uscenti, politici navigati e volti noti. Quante sorprese tra gli sconfitti alle regionali in Calabria

- Ha vinto chi è andato a votare. Calabria divisa dall’astensione

IL VOTO NELLE CITTA’

- Catanzaro, Mancuso e Polimeni leader in città. Segnali di vitalità tra i progressisti

- Scossone elettorale al Comune di Cosenza per assessori e consiglieri in lizza

- Vibo: dopo le regionali, l’Amministrazione Romeo ora deve fare i conti con i… numeri

IN EVIDENZA

- Bilancio Ispra sugli incendi boschivi. In Calabria un’altra estate di fuoco

- Naufragio di Cutro, fissato l’appello per 3 scafisti

- Catanzaro, rogo in via Lucrezia della Valle. A caccia di risorse per la bonifica

- Le nuove leve della cosca di Cutro. La Procura chiede 32 condanne

- Reggio, a Sambatello Arrical batte cassa: mentre i ritardi aumentano

- Filandari, s’indaga a tutto campo. Chi ha sparato a Francesco Pio?

- Cetraro, le rivelazioni scottanti sull’ascesa degli Scornaienchi