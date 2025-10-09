Rassegna stampa 09-10-2025 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi
CALABRIA
Regionali in Calabria, il campo largo rimette insieme i cocci: Tridico convoca il vertice degli eletti
Regionali in Calabria: l’harakiri dei calendiani, lo strappo con Occhiuto e poi il “regalo” ai renziani
Sindaci verso Palazzo Campanella, in cinque Comuni della Calabria si torna a votare
Corigliano Rossano è donna, le “Fantastiche 4” alla Regione
Regionali in Calabria, Occhiuto? Trionfo, non plebiscito. «Votato solo da tre calabresi su 10»
Sanità pubblica, diritto sospeso. In Calabria promesse di cure e conti in rosso
Le Regionali lo hanno confermato: Catanzaro guarda al centrodestra
Rinascita Scott, l’avvocato Calabretta avrà un nuovo processo d’appello a Catanzaro
Concessioni balneari a Soverato, si ricomincia: sono in arrivo i nuovi bandi di gara
La messa in sicurezza del Duomo di Crotone: «I lavori in appalto entro dicembre»
Tirocinanti, a Vibo Valentia percorso a ostacoli: tra rimpalli e ritardi resta l’attesa
Movimenti a Cosenza, Caruso pensa a disegnare la nuova giunta: Battaglia è a rischio?
Scuola in Calabria, in arrivo numerose cattedre per i docenti precari
Castrovillari, fermate dei bus senza panchine e pensiline
Il Pd si lecca le ferite: «Sconfitta netta ma il partito a Reggio Calabria è in crescita»
Reggio Calabria, Forza Italia in coro intona cori di giubilo per l’on. Cannizzaro
Museo del Mare di Reggio Calabria verso il lotto 1: al via le indagini dei fondali
Estorsioni, la regola di Piromalli: paga solo chi non è di Gioia Tauro
Regionali in Calabria, Palmi si è fatta in… due alle urne: Mattiani e Ranuccio, che duello
Omicidio di Vincenzo Cordì a Gerace, ergastolo confermato per Susanna Brescia
