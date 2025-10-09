Risse a Cosenza, il segretario del Sic Di Tillo: “Serve un tavolo tecnico per fermare la spirale di violenza tra i giovani”

Dopo gli episodi di violenza registrati nelle ultime ore a Cosenza – dalla maxi rissa su viale Parco all’aggressione avvenuta in piazza Loreto – arriva la ferma presa di posizione del segretario regionale del Sindacato Indipendente Carabinieri (SIC) Calabria, Amedeo Di Tillo, che invita le istituzioni a un’azione immediata e coordinata per affrontare il crescente clima di tensione in città.

«La presenza di giovani coinvolti in episodi di aggressività e violenza gratuita – sottolinea Di Tillo – è un campanello d’allarme che deve interrogare non solo le istituzioni, ma l’intera comunità. Disagio sociale, mancanza di riferimenti educativi, precarietà e disillusione alimentano situazioni di degrado e perdita di valori fondamentali, come il rispetto per la vita e per il prossimo».

Il rappresentante del SIC chiede l’istituzione urgente di un tavolo tecnico permanente che coinvolga Comune di Cosenza, Prefettura, Forze dell’Ordine, istituzioni scolastiche e realtà sociali del territorio, con l’obiettivo di analizzare le cause del fenomeno e individuare strategie efficaci di prevenzione e controllo.