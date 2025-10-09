Torna nel Cosentino dipinto del XVIII secolo recuperato a Napoli: era stato rubato nel 1978

Era in mano a dei privati, a Napoli, ed è stata pignorata dalla magistratura, la «Madonna del Rosario con Gesù Bambino e Santi», trafugata dalla Chiesa Maria del Santissimo Rosario di Rende (Cosenza) il 4 gennaio 1978: oggi, il prezioso dipinto del XVIII secolo, attribuito al maestro Francesco De Mura, sarà consegnato dai Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Napoli all’arcivescovo di Cosenza - Bisignano per poi fare ritorno nella sua casa, a Rende. Le indagini dei Carabinieri dello speciale reparto dell’Arma, effettuate anche mediante la consultazione delle banche dati di settore, hanno consentito di accertare la provenienza illecita del dipinto pignorato, risultato essere lo stesso trafugato a Rende nel 1978.

Fondamentale si è rivelata la consultazione della «Banca Dati dei beni culturali illecitamente sottratti», archivio digitale unico al mondo gestito dal Comando carabinieri Tpc con oltre 1,3 milioni di file relativi ai beni culturali da ricercare. La restituzione dell’opera, disposta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, che ha coordinato l'indagine, si legge in una nota, «permetterà di ricollocare il prezioso dipinto, a distanza di decenni, nella sua sede originaria, restituendolo alla devozione di quei fedeli e reinserendolo nel contesto territoriale di appartenenza per la pubblica fruizione».