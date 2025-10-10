Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Elezioni comunali a Castrovillari, Italia del meridione affila le armi

Elezioni comunali a Castrovillari, Italia del meridione affila le armi

I vertici di Idm si sono già messi al lavoro per redigere un programma e cercare alleanze. Nella cittadina del Pollino le regionali hanno rimescolato le carte della politica

Il locale circolo Idm annuncia la ripresa degli incontri settimanali per arrivare all’elaborazione di un programma amministrativo comune in vista delle prossime elezioni comunali. L'obiettivo è sostanzialmente quello di non perdere tempo: la campagna elettorale regionale ha, difatti, sostanzialmente bloccato la serie degli incontri tenuti prima dell'estate scorsa. Alcuni esponenti erano già ad un ottimo punto. Ma adesso bisognerà fare tutto daccapo. Idm adesso procederà con nuovi confronti preventivi. Si riparte mercoledì prossimo, ma a questo punto sono tantissime le forze politiche, sia di maggioranza in consiglio comunale, ma anche con quelle dell'attuale opposizione, che non staranno certo a guardare per stilare un programma comune da proporre ai castrovillaresi.
