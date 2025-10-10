Elezioni comunali a Castrovillari, Italia del meridione affila le armi

Il locale circolo Idm annuncia la ripresa degli incontri settimanali per arrivare all’elaborazione di un programma amministrativo comune in vista delle prossime elezioni comunali. L'obiettivo è sostanzialmente quello di non perdere tempo: la campagna elettorale regionale ha, difatti, sostanzialmente bloccato la serie degli incontri tenuti prima dell'estate scorsa. Alcuni esponenti erano già ad un ottimo punto. Ma adesso bisognerà fare tutto daccapo. Idm adesso procederà con nuovi confronti preventivi. Si riparte mercoledì prossimo, ma a questo punto sono tantissime le forze politiche, sia di maggioranza in consiglio comunale, ma anche con quelle dell'attuale opposizione, che non staranno certo a guardare per stilare un programma comune da proporre ai castrovillaresi.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale