Incidente sull’A2 a Castrovillari: ferito un cantoniere Anas

A causa di un incidente stradale, la carreggiata in direzione sud dell’A2 “Autostrada del Mediterraneo” è stata temporaneamente chiusa al traffico al km 188,500, nei pressi di Castrovillari, in provincia di Cosenza. La riapertura avvenuta poco dopo le 9.30

L'incidente, che ha coinvolto un tir in un sinistro autonomo, aveva reso necessaria l’istituzione di un’uscita obbligatoria allo svincolo di Morano (km 187,257) con rientro allo svincolo di Frascineto (km 196,147).

Durante le operazioni di gestione del traffico e il posizionamento della segnaletica provvisoria, un cantoniere della squadra Anas è stato investito da un veicolo. L’uomo è stato immediatamente soccorso e trasportato in ospedale.

Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le forze dell’ordine, impegnate nelle attività di messa in sicurezza e nel ripristino della normale circolazione