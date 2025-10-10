Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Ore di apprensione a Corigliano Rossano, un noto veterinario investito da un'auto: è in prognosi riservata a Cosenza

Il professionista è stato investito da una Volkswagen Golf guidata da una giovane di vent'anni

Sono momenti di grande preoccupazione per le sorti di un uomo di 70 anni un noto veterinario di Corigliano investito nella tarda serata di ieri in via Cardame nell'area urbana.

Il professionista è stato investito da una Volkswagen Golf guidata da una giovane di vent'anni. Sulle cause del sinistro stanno indagando i carabinieri del reparto territoriale di Corigliano Rossano. Dopo essere stato soccorso sul posto dal personale del 118 il settantenne si è trasferito in elisoccorso all'ospedale di Cosenza dove si trova ricoverato in prognosi riservata.

