Rende, il voto regionale aumenta la pressione intorno a Principe

Terminate le elezioni regionali e finita, anche, la luna di miele elettorale di Sandro Principe, a Rende le polemiche politiche sono ormai quotidiane. I consiglieri comunali Trombino (FdI), Ghionna e Garritano (Futuro), insieme a Monaco (Misto) attaccano direttamente l’amministrazione di centrosinistra della città: «I dati emersi alle elezioni regionali nel comune di Rende parlano chiaro: le liste riconducibili all’attuale amministrazione comunale – Casa dei Riformisti, la lista dei Democratici e Progressisti che rappresenta l’area socialista, e la lista del Presidente Tridico (sostenuta a Rende anche dal gruppo di Mimmo Talarico, in un ruolo di mero supporto) – si fermano complessivamente al 32%.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale