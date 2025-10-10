San Giovanni in Fiore: inaugurate sette nuove isole ecologiche, una anche a Lorica

Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
La sindaca Succurro, appena eletta in Consiglio regionale: «Sono sempre al servizio della mia città»

Sono state inaugurate questa mattina le sette nuove isole ecologiche informatizzate per la raccolta differenziata dei rifiuti, realizzate dall’Amministrazione comunale guidata dalla sindaca Rosaria Succurro. Una delle postazioni è situata nella località turistica di Lorica, dove la differenziata è stata introdotta proprio durante il suo mandato. «Sono sempre al servizio della mia città – ha dichiarato la stessa sindaca, fresca di elezione nel Consiglio regionale della Calabria – e oggi compiamo un ulteriore passo avanti per mantenere pulito l’ambiente e salvaguardare i nostri spazi pubblici. Le nuove isole ecologiche consentiranno di migliorare la raccolta differenziata e di rendere più decoroso e sostenibile il nostro territorio».

Dalla prossima settimana, i cittadini potranno recarsi al Puc del Polifunzionale per ritirare la tessera magnetica personale, necessaria per conferire correttamente i rifiuti nei nuovi contenitori elettronici. L’intervento si inserisce in un più ampio piano di tutela ambientale e rigenerazione urbana che negli ultimi anni ha visto San Giovanni in Fiore dotarsi di strumenti moderni per la gestione dei rifiuti e per la valorizzazione del decoro urbano. «Siamo impegnati a rendere San Giovanni in Fiore – ha aggiunto la sindaca Succurro –e l’intera area silana più pulite, accoglienti e sostenibili. Ogni progetto di questo tipo migliora la qualità della vita dei cittadini e la percezione stessa del nostro territorio, che vogliamo continuare a far crescere nel rispetto dell’ambiente».

