San Giovanni in Fiore: inaugurate sette nuove isole ecologiche, una anche a Lorica

Sono state inaugurate questa mattina le sette nuove isole ecologiche informatizzate per la raccolta differenziata dei rifiuti, realizzate dall’Amministrazione comunale guidata dalla sindaca Rosaria Succurro. Una delle postazioni è situata nella località turistica di Lorica, dove la differenziata è stata introdotta proprio durante il suo mandato. «Sono sempre al servizio della mia città – ha dichiarato la stessa sindaca, fresca di elezione nel Consiglio regionale della Calabria – e oggi compiamo un ulteriore passo avanti per mantenere pulito l’ambiente e salvaguardare i nostri spazi pubblici. Le nuove isole ecologiche consentiranno di migliorare la raccolta differenziata e di rendere più decoroso e sostenibile il nostro territorio».

Dalla prossima settimana, i cittadini potranno recarsi al Puc del Polifunzionale per ritirare la tessera magnetica personale, necessaria per conferire correttamente i rifiuti nei nuovi contenitori elettronici. L’intervento si inserisce in un più ampio piano di tutela ambientale e rigenerazione urbana che negli ultimi anni ha visto San Giovanni in Fiore dotarsi di strumenti moderni per la gestione dei rifiuti e per la valorizzazione del decoro urbano. «Siamo impegnati a rendere San Giovanni in Fiore – ha aggiunto la sindaca Succurro –e l’intera area silana più pulite, accoglienti e sostenibili. Ogni progetto di questo tipo migliora la qualità della vita dei cittadini e la percezione stessa del nostro territorio, che vogliamo continuare a far crescere nel rispetto dell’ambiente».