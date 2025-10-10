Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Situazione "drammatica" all'ospedale di Cosenza: al pronto soccorso ferme 13 ambulanze, di cui 7 in codice rosso

L'allarme del sindaco Franz Caruso nella sua qualità di responsabile della salute dei cittadini

Ambulanze in attesa al pronto soccorso dell'ospedale Annunziata di Cosenza

"Si registra una situazione di estrema criticità in queste ore al pronto soccorso di Cosenza, dove risultano ferme ben 13 ambulanze, di cui 7 in codice rosso. Questo perché i pazienti vengono presi in carico e lasciati sulle barelle delle ambulanze, senza le quali il mezzo di soccorso non può muoversi. E’ necessario garantire il diritto alla salute di tutti, che è sancito nella nostra carta Costituzionale" afferma il sindaco Franz Caruso, anche e soprattutto nella sua qualità di responsabile della salute dei cittadini che prosegue: "Siamo venuti a conoscenza della situazione allarmante e siamo fortemente preoccupati perché i medici e gli operatori del 118 non sanno più a che santo votarsi per attendere alle loro funzioni e per garantire interventi tempestivi a tutela della salute dei cittadini. La circostanza già allarmante risulta aggravata addirittura da altre 5 richieste di interventi di soccorso su Cosenza per le quali sono state attivate ambulanze dalla provincia, ossia da Fuscaldo, Castrovillari, San Giovanni in Fiore, San Marco Argentano e San Demetrio Corone. Questo significa che i tempi del soccorso si allungano in maniera del tutto inaccettabile. E’ questa una situazione drammatica che non può essere più tollerata e per la quale alzo forte il mio grido di protesta, chiedendo a tutti gli altri colleghi Sindaci di fare massa critica per tentare di risolvere una condizione di alto rischio per la salute dei nostri cittadini e che sottopone il personale medico, infermieristico e paramedico a grave stress ed impossibilità ad operare per come si dovrebbe".

