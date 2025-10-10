Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Vertenza Amaco a Cosenza, la triplice scrive a Gallo

Vertenza Amaco a Cosenza, la triplice scrive a Gallo

Sollecitata la soluzione che va verso il passaggio dei lavoratori a Cometra

di

L’annuncio del curatore fallimentare Fernando Caldiero sulle imminenti lettere di licenziamento ha fatto aumentare la preoccupazione tra i lavoratori dell’Amaco e le organizzazioni sindacali. Le segreterie regionali e territoriali di Filt Cgil, Fit Cisl e Uil Trasporti hanno inviato una lettera all’assessore regionale uscente Gianluca Gallo (appena rieletto). I rappresentanti regionali delle tre sigle (La Rocca, Angotti, Pagnotta, Domanico, Spadaro e Mazzuca) insieme ai responsabili aziendali hanno ricordato gli impegni assunti nella riunione del 25 settembre scorso alla quale hanno preso parte oltre a Gallo anche il sindaco Franz Caruso, il curatore fallimentare Caldiero e il presidente del Consorzio Co.Me.Tra.
