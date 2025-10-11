Blitz di Allegri nel Cosentino, il tecnico del Milan sfrutta la pausa per partecipare al matrimonio di Pagliuso junior

Ieri sera, tra i viaggiatori che hanno fatto scalo a Lamezia, si è palesato anche Massimiliano Allegri. Ma cosa ci fa il tecnico del Milan in Calabria nel weekend della sosta delle Nazionali? Semplice, oggi parteciperà a un matrimonio che si è tenuto San Marco Argentano (Abbazia cistercense, Chiesa di Santa Maria della Matina), nel Cosentino: quello del suo grande amico (è il testimone) Luca Pagliuso, figlio dell'ex patron del Cosenza calcio. E ieri molti fan dell'allenatore rossonero non hanno perso l'occasione di farsi fotografare (come il piccolo castroliberese Christian De Luca) con il tecnico che ha rianimato le ambizioni del Milan dopo mesi di torpore. Oggi invece è stata la volta degli invitati che si sono fatti immortalare con il tecnico.