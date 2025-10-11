Cari nonni attenti alle truffe: al via a Cosenza incontri e iniziative

Al fianco degli anziani, sempre più indifesi contro i truffatori. A fine settembre e inizio ottobre due iniziative di sensibilizzazione si sono svolte nel duomo e a Sant’Ippolito, ieri nell’università della terza età. Nei prossimi giorni la carovana si sposterà a Borgo Partenope.

“La vecchia guardia #sempreinguardia!” è il tema centrale del progetto promosso dal settore Welfare del Comune di Cosenza su questo delicato tema per il quale la prevenzione non è mai abbastanza. Secondo i dati Istat, a Cosenza vivono quasi 16mila persone over 65, che rappresentano più di un quarto della popolazione.

