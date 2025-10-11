Rassegna stampa 11-10-2025 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei principali titoli di Gazzetta del Sud - Calabria in edicola domani:
Calabria, Giunta a 9? Lunga attesa per i peones. Prima è necessario riformare lo Statuto
Consiglio regionale della Calabria, partita riaperta? Dubbi sull’elezione di Pitaro e Rosa
Piccoli comuni, grande azzardo. Calabria al top: si gioca e si ricicla
IN EVIDENZA
Duplice infanticidio a Reggio Calabria, si cerca sempre il terzo neonato
Il ferimento di Massimiliano Sinisi, i tre indagati restano in silenzio davanti al gip
Caulonia, convalidati i due fermi per tentata estorsione aggravata
Villaggio Europa, campetti a fuoco e Comune di Rende sotto attacco
Studio Radiologico di Siderno-Asp, il giudici: «Transazione corretta e trasparente»
POLITICA
Il voto “regionale” disegna a Lamezia Terme un centrodestra a trazione leghista
Reggio Calabria, Scopelliti e Sarica rilanciano: «Le nostre idee per il centrodestra»
CRONACA
Crotone, bonifica del sito ex Kroton Gres: Eni realizzerà altri pozzi a terra
Rispunta il lodo dell’ex Gasometro, il Comune di Catanzaro si difenderà in Cassazione
Cutro torna a giocare nel suo campo, così lo stadio ritorna alla comunità
Cosenza, in ospedale la solidarietà collettiva diventa concreta con i pulsossimetri
Cari nonni attenti alle truffe: al via a Cosenza incontri e iniziative
Corigliano Rossano, prende forma il piano dell’autonomia territoriale
Scopri di più nell’edizione digitale
Per leggere tutto acquista il quotidiano
o scarica la versione digitale.
Caricamento commenti
Commenta la notizia