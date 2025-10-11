Villaggio Europa, campetti a fuoco e Comune di Rende sotto attacco

Giovedì sera, a tarda ora, i campetti di Villaggio Europa sono andati a fuoco. Incendio doloso? Ancora non si conoscono le dinamiche ma intanto non mancano le polemiche. «Non sono bastati i solleciti dell'associazione Villaggio Europa Beni comuni. Dopo che l'associazione si era presa cura di ripristinare i campetti e l'intera struttura a proprie spese ha chiesto l'assegnazione di quei campetti, in modo che non si riducesse in una vera e propria discarica e luogo per tossici», scrive Claudio Castiglione, residente nel quartiere. «Il risultato oggi è palese a tutti, un'amministrazione che non ha preso in considerazione l'appello dell'associazione. Resta solo l'indifferenza del comune stesso», il duro j'accuse di alcuni cittadini.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale