Amendolara, auto vola in un burrone: tre feriti gravi soccorsi dopo oltre un'ora

Brutto incidente all'ingresso della Marina di Amendolara. Tre persone sono rimaste incastrate per oltre un'ora all’interno della loro auto incidentata, in attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco di Castrovillari. Intanto, il distaccamento di Trebisacce continua a rimanere inspiegabilmente chiuso, rallentando ancora una volta i soccorsi sulla costa ionica.

Il sinistro è avvenuto lungo la strada provinciale 253 in località Casello 99. Una Kia Sportage a noleggio, condotta da D.B. del posto e con a bordo un altro uomo e una donna, ha perso il controllo in curva, forse a causa di un attimo di distrazione o di un colpo di sonno. Dopo aver sfondato il guardrail, l’auto è precipitata in un dirupo.

Gli occupanti del suv sono rimasti intrappolati tra le lamiere della vettura. I vigili del fuoco di Castrovillari, partiti dalla città del Pollino, hanno impiegato circa un’ora per raggiungere il luogo dell’incidente sulla costa ionica, a causa delle distanze chilometriche.