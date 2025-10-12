Conservatorio di Cosenza, le note della protesta: Casa della musica solo per la pioggia

Si scrive giornate di riflessione, ma si legge protesta, assemblea permanente. Gli studenti del “Giacomantonio” hanno comunicato il loro disagio con la musica invece che con le parole. Che pure ci sono state. «L’auditorium della Casa della Musica da anni presenta una situazione strutturale precaria» hanno scritto in una lettera aperta, «il soffitto è pericolante poiché infiltrato dall’acqua e si sta sgretolando». Così la durissima decisione: «dalla giornata dell’1 ottobre, la nostra Istituzione ha deciso di dichiarare l’inagibilità dello spazio». Una situazione critica che si protrae ormai da 5 anni e che ha leso e lede le attività didattiche e artistiche degli studenti del Conservatorio, e che sembra rimbalzare tra i non detti e i mai specificati possessi o i comodati d’uso gratuito, oltre che tra gli interventi strutturali o di ordinaria manutenzione. Di chi le responsabilità? A chi spettano gli oneri? Caruso si è affrettato a chiarire che «la proprietà della Casa della Musica è della Regione e che il Comune l’ha avuta in comodato d’uso gratuito dalla stessa» affidandola, a sua volta, in comodato d’uso gratuito, al Conservatorio cittadino nell’ormai lontano 2011, con una concessione della durata di 20 anni. Caruso ha poi precisato che l’edificio non è inagibile poiché il danno in Auditorium riguarda solo «superficialmente il soffitto a seguito di infiltrazioni di acqua dal solaio» e che questo non intacca l’agibilità della struttura. Il vulnus della questione resta comunque. Il costo per i lavori di ristrutturazione del solaio del locale di piazza Amendola è di 150mila euro che il Comune, da specifica del sindaco stesso, non possiede e dunque il carico finanziario del lavoro spetterebbe al Conservatorio. La replica di Francesco Perri non si è fatta attendere; in una lettera a studenti e docenti ha precisato che «relativamente all’area dell’Auditorium, considerate le ripetute infiltrazioni di acqua e caduta di calcinacci, a tutela del patrimonio strumentale presente e di incolumità dell’utenza, è stato al momento disposto la riprogrammazione delle attività». Inoltre che l’Accordo di collaborazione tra il Comune ed il Conservatorio per Casa della Musica del 2011 «all’art. 4 comma 2 lettera b recita: sono a carico del Comune la manutenzione ordinaria e straordinaria». Un rimpallo che sembra destinato a proseguire con la comunicazione ufficiale che il Conservatorio ha ricevuto dal Comune giovedì, con la quale si precisa che nonostante l’amministrazione comunale «forniva disponibilità per l’effettuazione, nell’immediato, del ripristino delle porzioni ammalorate evidenti all’interno della struttura» evidenziava anche l’opzione di una «autorizzazione» al Conservatorio «alla effettuazione dell’intervento più complessivo e quindi certamente risolutivo delle problematiche prima evidenziate». Una storia infinita che parla di risorse finanziarie e di responsabilità. Con il rischio, nel frattempo, che, come scrivono gli studenti «il Conservatorio da polo attrattivo può trasformarsi nel suo opposto, scoraggiando dunque coloro che vorranno intraprendere e continuare un percorso di studi musicali in città».