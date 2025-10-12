Ex Centrale Enel a Corigliano Rossano, le ciminiere spariranno entro giugno 2027

Si concluderà nel primo trimestre del 2027 l'intervento di smantellamento della centrale Enel di Contrada Sant'Irene. Del cronoprogramma che ha indicato Enel nell'incontro di qualche giorno fa avuto con le sigle sindacali di Cgil Cisl E Uil. Si erano lasciati con una macchina bloccata inceppata negli ingranaggi dalla scoperta della presenza di amianto all'interno delle due ciminiere che svettano nello Skyline cittadino. L'azienda per l’energia elettrica nel maggio scorso aveva infatti informato che per la complessità e la delicatezza degli interventi, proprio per la presenza dell'amianto, si era reso necessario un confronto approfondito con l'impresa che si occuperà della demolizione dopo lo stop forzato.

