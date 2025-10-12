Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Ex Centrale Enel a Corigliano Rossano, le ciminiere spariranno entro giugno 2027

Ex Centrale Enel a Corigliano Rossano, le ciminiere spariranno entro giugno 2027

Nel corso di una riunione con i rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil il gestore dell’ex sito industriale ha reso noto d’aver allestito un piano d’intervento per smantellare le strutture in totale sicurezza

Si concluderà nel primo trimestre del 2027 l'intervento di smantellamento della centrale Enel di Contrada Sant'Irene. Del cronoprogramma che ha indicato Enel nell'incontro di qualche giorno fa avuto con le sigle sindacali di Cgil Cisl E Uil. Si erano lasciati con una macchina bloccata inceppata negli ingranaggi dalla scoperta della presenza di amianto all'interno delle due ciminiere che svettano nello Skyline cittadino. L'azienda per l’energia elettrica nel maggio scorso aveva infatti informato che per la complessità e la delicatezza degli interventi, proprio per la presenza dell'amianto, si era reso necessario un confronto approfondito con l'impresa che si occuperà della demolizione dopo lo stop forzato.
