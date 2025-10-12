Paura a Donnici, cade da un muretto durante la Festa dell’Uva: salvato dai vigili del fuoco

Paura nella notte a Donnici, dove intorno alle ore 2:00, durante la tradizionale Festa dell’Uva, un uomo è precipitato da un muretto riportando ferite dopo un volo di circa cinque metri. Sul posto è immediatamente intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Cosenza, che ha operato con un’autoscala e con l’ausilio delle tecniche di soccorso SAF (Speleo Alpino Fluviale) per raggiungere e mettere in sicurezza la persona ferita, finita in una zona difficile da raggiungere.

L’uomo, che al momento del recupero risultava cosciente, è stato affidato alle cure del personale sanitario presente sul luogo e successivamente trasportato all’Ospedale Civile di Cosenza per gli accertamenti del caso. Le operazioni di soccorso si sono concluse senza ulteriori criticità, grazie al tempestivo intervento dei soccorritori.