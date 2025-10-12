Paura a Donnici, cade da un muretto durante la Festa dell’Uva: salvato dai vigili del fuoco

Paura nella notte a Donnici, dove intorno alle ore 2:00, durante la tradizionale Festa dell’Uva, un uomo è precipitato da un muretto riportando ferite dopo un volo di circa cinque metri. Sul posto è immediatamente intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Cosenza, che ha operato con un’autoscala e con l’ausilio delle tecniche di soccorso SAF (Speleo Alpino Fluviale) per raggiungere e mettere in sicurezza la persona ferita, finita in una zona difficile da raggiungere.
L’uomo, che al momento del recupero risultava cosciente, è stato affidato alle cure del personale sanitario presente sul luogo e successivamente trasportato all’Ospedale Civile di Cosenza per gli accertamenti del caso. Le operazioni di soccorso si sono concluse senza ulteriori criticità, grazie al tempestivo intervento dei soccorritori.
Caricamento commenti
Commenta la notizia