In questi giorni il sindaco di Cosenza, Franz Caruso, è tornato sulla stampa con un intervento in cui si schiera apertamente contro la realizzazione del futuro Policlinico a Rende, nella zona di Arcavacata. «Una presa di posizione che riteniamo profondamente sbagliata, non solo per il contenuto, ma anche per il messaggio politico che trasmette: quello di voler togliere a Rende un’opera strategica, moderna e di importanza regionale, che la nostra città attende da anni», rispondono oggi, da Rende, tutti i consiglieri del centrodestra: Enrico Francesco Monaco, Marco Ghionna, Gianluca Garritano, Eugenio Trombino e Stefania Galassi.
L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale
Policlinico conteso, caso riaperto: Cosenza chiama e Rende risponde
I consiglieri Monaco, Ghionna, Garritano, Trombino e Galassi rispondono alla polemica rilanciata da Franz Caruso sulla realizzazione della struttura universitaria ad Arcavacata
Caricamento commenti
Commenta la notizia