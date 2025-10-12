Rossano, baracca in fiamme sotto il ponte Almirante: un uomo salvato dai vigili del fuoco

Momenti di paura nella prima serata nell’area urbana di Rossano, dove è andata a fuoco una delle tante baracche che sorgono sotto il ponte Almirante. Le fiamme, divampate improvvisamente, avevano fatto temere il peggio, ma il tempestivo intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di viale dei Normanni

è stato determinante per evitare una tragedia.

All’interno della baracca viveva un cittadino di nazionalità pakistana, trovato dai soccorritori ancora vivo ma in evidente stato confusionale. I vigili del fuoco lo hanno tratto in salvo dopo aver domato il rogo e messo in sicurezza l’area circostante.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118, che ha trasferito l’uomo al pronto soccorso dell’ospedale “Nicola Giannettasio” di Rossano per le cure del caso. Le sue condizioni, secondo le prime informazioni, non sarebbero gravi.

Sull’accaduto stanno indagando i carabinieri del Reparto Territoriale di Corigliano-Rossano, che dovranno chiarire le cause dell’incendio e verificare se le fiamme siano di natura accidentale o dolosa.