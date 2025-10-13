Caso Giordano a Montalto, nuovi rilievi sul luogo del “suicidio”

A oltre tre anni dalla morte di Ettore Giordano, si riaprono le indagini sul caso. La Procura di Cosenza ha affidato, al consulente Luca Chianelli gli accertamenti tecnici richiesti dal pm Marialuigia D’Andrea e autorizzati dal gip Letizia Benigno, nell’ambito dell’inchiesta sulla morte del 42enne trovato senza vita il 9 giugno 2022 a Montalto Uffugo. Fu ritrovato impiccato, con una prolunga elettrica fissata a un oblò dell’abitazione della compagna. Il consulente Chianelli, secondo quanto si apprende, è tornato sul luogo della tragedia per effettuare rilievi all’interno e all’esterno della casa, in frazione Taverna. Un drammatico caso di cronaca, inizialmente archiviato come suicidio, ma riaperto su richiesta dei genitori della vittima, che hanno sempre contestato questa ipotesi e hanno affidato le indagini difensive agli avvocati Emilio Greco e Guido Siciliano, insieme ai colleghi Franceschina Bufano, Mafalda Ferraro ed Edoardo Greco.