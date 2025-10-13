Cassano sotto choc, il 42enne Luigi Zumpano muore nel giorno del compleanno: era stato coinvolto venerdì in un incidente

Se n'è andato nel giorno del suo compleanno. La comunità di Cassano all'Ionio è sotto shock per la scomparsa di Luigi Zumpano, 42 anni conosciuto e amato perché era “l’amico di tutti”. A nulla sono valse le preghiere che i cassanesi hanno innalzato al cielo dopo il tragico incidente avvenuto venerdì poco dopo e 13.30. Dopo ore di lotta tra la vita e la morte, Luigi si è spento in serata presso l’ospedale Annunziata di Cosenza, dove era ricoverato in terapia intensiva. La notizia si è diffusa rapidamente, lasciando una comunità sgomenta e senza parole. Zumpano lascia una moglie e due figli.