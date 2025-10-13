Lavori Anas sulla A2, domani chiuso lo svincolo di Sibari–Firmo

Proseguono gli interventi di manutenzione programmata sulla A2 “Autostrada del Mediterraneo”, in provincia di Cosenza, a cura di Anas. I lavori, finalizzati al rifacimento della pavimentazione stradale, comporteranno alcune limitazioni temporanee alla circolazione nelle giornate di martedì 14 e mercoledì 15 ottobre 2025.

Nel dettaglio, domani, martedì 14 ottobre, nella fascia oraria compresa tra le 9:00 e le 22:00, sarà disposta la chiusura delle rampe di ingresso e di uscita in carreggiata sud dello svincolo di Sibari–Firmo (km 210,100).

Il giorno successivo, mercoledì 15 ottobre, sempre dalle 9:00 alle 22:00, la chiusura riguarderà invece le rampe di ingresso e di uscita in carreggiata nord dello stesso svincolo (km 210,700).

Le alternative per gli automobilisti

Durante le chiusure, i veicoli diretti o provenienti da Sibari–Firmo potranno utilizzare percorsi alternativi.

Per chi viaggia in direzione nord, sarà possibile uscire allo svincolo di Altomonte (km 216,300), percorrere la SP131 in direzione San Lorenzo del Vallo e poi la SP174 verso Firmo–Sibari.

Per chi procede in direzione sud, si potrà utilizzare sempre lo svincolo di Altomonte (km 215,800), seguendo lo stesso itinerario alternativo attraverso le strade provinciali 131 e 174.