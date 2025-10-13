Rassegna stampa 13-10-2025 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi
CALABRIA
- Zes, crediti d’imposta “alle stelle”. La Calabria spera in nuove risorse
- Percezione indebita di fondi pubblici: azienda di Cirò Marina risarcirà 740mila euro alla Regione
- Calabria, frena l'industria e cresce l’export: l'economia trainata dalle Pmi
- Concorsone Pnrr Scuola, oltre mille posti per i precari in Calabria
- Il dirigente Guccione fa autocritica: «Dem, è tempo di svegliarsi. La Calabria ha bisogno delle nostre proposte» (ALLE 14)
- Reggio, Mattiani (Lega) e Ranuccio (Pd) uniti nella lotta per deleghe e funzioni alla Città Metropolitana
Caricamento commenti
Commenta la notizia