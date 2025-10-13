Tragedia della solitudine ad Altomonte, lui muore a 49 anni e lei lotta per la vita

Tragedia silenziosa ad Altomonte: un 49enne è morto mentre una donna 45enne lotta per la vita in ospedale a Cosenza. La coppia romena, dimorante nel centro storico altomontese, avrebbe inalato del monossido di carbonio mentre si trovava nella sua abitazione. È questa l’ipotesi più accreditata sulla quale stanno indagando i militari dell’Arma appartenenti alla locale stazione insieme ai colleghi della Compagnia di Castrovillari, guidata dal capitano Michelangelo Iocolo. La scoperta, secondo quanto emerso, è stata fatta poco prima delle 20 da un familiare dei coniugi che si sarebbe preoccupato. Perciò si sarebbe recato personalmente a casa dei parenti, trovando l’uomo e la donna riversi in una stanza: il primo verosimilmente già deceduto; la seconda in gravi condizioni. Entrambi, come prima ipotesi, avrebbero inalato del monossido diventato killer. Il tutto sarebbe legato probabilmente al cattivo funzionamento di una stufa.

