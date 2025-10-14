Boato improvviso nei cieli. Ore 10.20: aereo sfonda il muro del suono, paura nel Pollino

Una paura improvvisa, un aereo che sfonda il muro del suono. Nel grande comprensorio del Pollino, dove i monti si ergono silenziosi come custodi del tempo, stamattina, intorno, alle 10:20 qualcosa ha strappato via la quiete. Un boato prolungato e profondo, diffuso come un’onda inarrestabile ha attraversato vallate e crinali, infrangendosi contro le finestre delle abitazioni dei centri urbani, scuotendo case e palazzi, confondendo le persone.

È stato un bang supersonico come lo definisce la scienza. Un’onda d’urto che si sprigiona quando un velivolo oltrepassa la velocità del suono (1.220 km/h, in media), muovendosi nel cono di Mach e spezzando la normalità con la forza invisibile dell’aria compressa. Terrore, paura: “È un terremoto?” "È esploso un ordigno?" ""L'esplosione di una bombola di gas?". Tante telefonate ai centralini di polizia, carabinieri e vigili del fuoco per conoscere la verità. La scienza spiega, ma la coscienza interroga. Serve trasparenza, certo, sapere chi vola sulle nostre teste e perché. Ma serve anche cultura del suono imparando che anche il cielo, a volte, può avere una voce.