Castrovillari, il gas medicale gonfiava le spese Asp: danno erariale da un milione di euro

La Sezione giurisdizionale per la Calabria della Corte dei Conti ha condannato una dirigente medico al risarcimento del danno erariale di un milione di euro in favore dell’Azienda Sanitaria di Cosenza, oltre alla rivalutazione monetaria dalla data dell’evento lesivo fino alla pubblicazione della sentenza, quindi agli interessi dal giorno della pubblicazione e alle spese di lite in favore dell’erario. La Procura regionale della Corte dei Conti di Catanzaro, ha contestato al dirigente medico di avere omesso di adottare le misure e gli interventi obbligatori atti ad impedire il reiterarsi nel tempo dell’affidamento alla medesima ditta affidataria sin dal 2005 ad un costo maggiore rispetto a quello sostenuto dall’Azienda per il gas medicale negli altri presidi ospedalieri ubicati nella stessa provincia cosentina. Dopo la scadenza del contratto, la ditta affidataria avrebbe continuato, infatti, ad espletare il suddetto servizio fino al perfezionamento della procedura di aggiudicazione. I magistrati contabili, e questo nel rispetto al medesimo servizio, avrebbero eccepito che la stessa Asp di Cosenza aveva approvato il contratto per la fornitura del gas medicale per i presidi ospedalieri diversi da quello di Castrovillari al costo di 0,80 euro iva esclusa a metro cubo, successivamente incrementato a 1,04 euro a metro cubo, mentre la ditta affidataria ha fornito lo stesso servizio per il presidio ospedaliero di Castrovillari al costo di 3,97 euro al metro cubo iva esclusa.

