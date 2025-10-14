Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Castrovillari, il gas medicale gonfiava le spese Asp: danno erariale da un milione di euro

Castrovillari, il gas medicale gonfiava le spese Asp: danno erariale da un milione di euro

Per i magistrati contabili, una dirigente dell’Azienda sanitaria di Cosenza non avrebbe impedito il rinnovo tacito e prolungato della fornitura all’ospedale Ferrari, provocando così un esborso fuori mercato

La Sezione giurisdizionale per la Calabria della Corte dei Conti ha condannato una dirigente medico al risarcimento del danno erariale di un milione di euro in favore dell’Azienda Sanitaria di Cosenza, oltre alla rivalutazione monetaria dalla data dell’evento lesivo fino alla pubblicazione della sentenza, quindi agli interessi dal giorno della pubblicazione e alle spese di lite in favore dell’erario. La Procura regionale della Corte dei Conti di Catanzaro, ha contestato al dirigente medico di avere omesso di adottare le misure e gli interventi obbligatori atti ad impedire il reiterarsi nel tempo dell’affidamento alla medesima ditta affidataria sin dal 2005 ad un costo maggiore rispetto a quello sostenuto dall’Azienda per il gas medicale negli altri presidi ospedalieri ubicati nella stessa provincia cosentina. Dopo la scadenza del contratto, la ditta affidataria avrebbe continuato, infatti, ad espletare il suddetto servizio fino al perfezionamento della procedura di aggiudicazione. I magistrati contabili, e questo nel rispetto al medesimo servizio, avrebbero eccepito che la stessa Asp di Cosenza aveva approvato il contratto per la fornitura del gas medicale per i presidi ospedalieri diversi da quello di Castrovillari al costo di 0,80 euro iva esclusa a metro cubo, successivamente incrementato a 1,04 euro a metro cubo, mentre la ditta affidataria ha fornito lo stesso servizio per il presidio ospedaliero di Castrovillari al costo di 3,97 euro al metro cubo iva esclusa.
L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale

Digital Edition
Dalla Gazzetta del Sud in edicola

Scopri di più nell’edizione digitale

Per leggere tutto acquista il quotidiano
o scarica la versione digitale.

Leggi l’edizione digitale
Edizione Digitale

Oggi in edicola

Prima pagina

Leggi adesso

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province