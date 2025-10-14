Cosenza, l’Asp promuove l’infermiere di famiglia

Una nuova frontiera di cura e assistenza. Un sistema moderno ed efficace (almeno sulla carta) destinato a rilanciare il mondo della sanità pubblica. Una prossimità - per usare un termine in voga - che dovrebbe dare all’utenza una sensazione di maggiore sicurezza in senso medico.

L’Azienda Sanitaria Provinciale rilancia, infatti, il proprio impegno per una sanità territoriale, accessibile e radicata nelle comunità locali. Al centro di questa visione vi è la figura dell’infermiere di famiglia e di comunità, professionista chiamato a garantire continuità di cura, prevenzione e supporto alle persone e alle famiglie, anche attraverso l’uso delle nuove tecnologie e della telemedicina.

