Rassegna stampa 14-10-2025 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

CALABRIA

Regionali in Calabria, la vittoria di Occhiuto è nei numeri: è suo il primato in 271 comuni su 404

Sistema Porti italiani da semplificare. E Gioia Tauro è sempre da difendere

La vita a rate nel cuore della Calabria, quando il debito rallenta la crescita

«Nuovo ospedale di Catanzaro? Non è necessario». Bruno e Puzzonia contrari all’idea

Inchiesta Ostro a Badolato, il “patto illecito” ci fu ma sono venute meno le esigenze cautelari

Tari a Lamezia Terme, inviati gli avvisi di pagamento: da riscuotere ancora 5 milioni di euro

Provincia di Vibo Valentia, la tensione resta alta: il caso sul tavolo della Prefettura

Cosenza, l’Asp promuove l’infermiere di famiglia

Rende, l’incendio a Villaggio Europa. I residenti: “Appelli caduti nel vuoto”

Unical, 89 docenti nella classifica dei migliori ricercatori al mondo

Castrovillari, il gas medicale gonfiava le spese Asp: danno erariale da un milione di euro