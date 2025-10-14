Rende, l’incendio a Villaggio Europa. I residenti: “Appelli caduti nel vuoto”

«A distanza di qualche giorno dall'incendio appiccato all'interno degli spogliatoi dei campetti di Villaggio Europa, i quali con una delibera dell'attuale Giunta erano già stati dichiarati “Bene Comune”, crediamo che sia necessario fare alcune precisazioni». A dire la loro ed annunciare un'assemblea popolare per giovedì, alle 18.30, sono direttamente i cittadini di Villaggio Europa.

«Prima di qualsiasi cosa vogliamo dire il nostro più sentito grazie a tutti quelli che in questi giorni hanno dimostrato solidarietà per quanto accaduto e, con messaggi privati, post sui social e dichiarazioni, hanno sentito la necessità di manifestare la loro vicinanza alla comunità di Villaggio Europa, colpita nel cuore da un gesto ignobile e preoccupante allo stesso tempo». Detto questo, ci tengono a chiarire che sono semplici cittadini amanti del proprio quartiere e per questo non interessa entrare in un discorso politico-elettorale. A maggior ragione «se i motivi che stanno alla base di questo improvviso interesse per il Villaggio Europa niente hanno a che fare con il nostro impegno quotidiano volto a creare comunità e rendere il quartiere in cui viviamo uno spazio condiviso e partecipato», specificano.

