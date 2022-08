San Giovanni in Fiore, cinema e cultura nell’abbazia amata da Gioacchino

Una scommessa vinta. Il Festival Florense delle Arti incassa un ampio consenso sia da parte del pubblico che della critica per l’interessante ciclo di incontri e dibattiti promosso davanti alla maestosa abbazia che custodisce le spoglie di Gioacchino da Fiore. Un successo che è frutto d’una visione moderna del sindaco della città silana, Rosaria Succurro (attuale presidente della Provincia), che ha voluto che il centro gioachimita diventasse per due giorni un luogo di analisi e di confronto in direzione della nascita d’un nuovo modo di approcciarsi al Sud e alla Calabria.

I contributi alla discussione sono arrivati da Giuseppe Smorto, già vicedirettore di Repubblica, autore del volume “A Su del Sud”, Carlo Macrì, giornalista del Corriere della Sera, Attilio Sabato, direttore di Ten, e autore del libro “Iubris”, Arcangelo Badolati, caposervizio di Gazzetta del Sud , dalla scrittrice Giusy Straropoli Calafati, autrice del romanzo “Terra Santissima”, dagli attori Francesco Di Leva, interprete de “Il sindaco del rione Sanità” , Fabrizio Ferracane, attore e protagonista di numerosi film girati nella nostra regione, tra cui “Anime nere” e “La femmina”, Carmine Monaco e Walter Lippa, interpreti della fiction “Gomorra”, Mirko Frezza, attore romano, esempio di come l’arte possa ribaltare condizioni di vita sfortunate, Tullio Sorrentino, interprete di più di 70 film tra cinema e televisione e raffinato osservatore della realtà meridionale. I confronti serali hanno entusiasmato e interessato il pubblico, registrando pure la partecipazione di Paolo Asso, docente internazionale di cinema che ha celebrato con il racconto di tantissimi aneddoti i cinquant’anni dall’uscita nelle sale cinematografiche del capolavoro “Il padrino” di Francis Ford Coppola.

